Un attacco sconvolge Bondi Beach, trasformando una serata di festa in una tragedia. Tra le vittime anche una bambina, mentre testimoni descrivono l’evento come un’esplosione di fuochi d’artificio. L’incidente ha scosso la celebre spiaggia australiana, generando paura e sconcerto tra i presenti.

© Cultweb.it - Attentato a Bondi Beach, anche una bambina tra le vittime, il terrore delle persone: “Sembravano fuochi d’artificio”

Una serata che doveva essere di festa si è trasformata in tragedia sulla celebre spiaggia australiana di Bondi Beach. Domenica sera, mentre oltre duemila persone della comunità ebraica si preparavano ad accendere la prima candela di Hanukkah, due uomini armati hanno aperto il fuoco causando 11 vittime e decine di feriti, tra cui due agenti di polizia. L’attacco è iniziato poco dopo le sei e mezza di sera, quando i due attentatori sono arrivati sulla spiaggia. Vestiti di nero e armati con fucili, hanno cominciato a sparare all’impazzata seminando il panico. Mentre uno si è posizionato su un ponte pedonale che domina il parcheggio vicino alla spiaggia, l’altro ha continuato a sparare lungo la strada costiera. Cultweb.it

