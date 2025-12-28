Nicola | I due gol di Hojlund non tecnicamente incredibili ma squadre come il Napoli colpiscono in ogni situazione

Davide Nicola, allenatore della Cremonese, ha commentato la partita contro il Napoli, conclusa con un risultato di 2-0. Nel corso dell’intervista, ha sottolineato come le squadre di alto livello come il Napoli siano in grado di sfruttare ogni occasione, anche quando le giocate non sono tecnicamente impeccabili. Le parole di Nicola evidenziano l’importanza della concretezza e della capacità di capitalizzare le occasioni nel calcio di alto livello.

Davide Nicola, tecnico della Cremonese, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta per 2-0 contro il Napoli. Le parole di Nicola. Dispiacere per la partita con due gol figli di un rimpallo: «Oggi non c’è dispiacere, perdere non piace a nessuno. Oggi abbiamo fatto la partita che dobbiamo fare, di intensità elevatissima, abbiamo mantenuto l’iniziativa e dimostrando di voler crescere. I due gol non sono stati tecnicamente incredibili, ma sono squadre che ti colpiscono anche in questi situazioni. L’avversario era molto forte». Hai cercato con le sostituzioni di essere più offensivo: «Sarebbe stato importante andare a riposo col 2-1 per permetterci di produrre energia e il gioco per recuperare un gol. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

