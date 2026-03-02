due squadre di serie a sulle tracce di casemiro per un trasferimento gratuito

Due squadre di Serie A stanno seguendo da vicino la situazione di Casemiro, che potrebbe trasferirsi senza costi di trasferimento. Il calciatore è nel mirino di questi club, pronti a valutare eventuali offerte o accordi. La trattativa riguarda il possibile arrivo dell’atleta nel campionato italiano, con attenzione particolare alle modalità di un eventuale trasferimento gratuito.

Casemiro ha compiuto 34 anni all'inizio di questa settimana e si trova negli ultimi mesi del suo contratto con il Manchester United. Il club ha già annunciato che il vincitore di cinque Champions League lascerà la squadra al termine della stagione 2025-26. Questo solleva interrogativi sul futuro del giocatore, che si prevede avrà numerose offerte. Secondo fonti di Calciomercato.com, sia il Milan che la Juventus stanno considerando di presentare un'offerta per Casemiro nella prossima finestra di mercato estivo. La notizia è particolarmente intrigante per i tifosi di entrambi i club, poiché Casemiro è un giocatore di grande esperienza e classe, avendo collezionato 82 presenze con la nazionale brasiliana.

Mandas Juve, tante squadre sulle tracce del portiere della Lazio: quel club di Serie A ora è intenzionato a fare sul serio. Le novitàdi Redazione JuventusNews24Mandas Juve, c’è la forte concorrenza del Genoa: il portiere della Lazio nel mirino della società, ma i rossoblù lo...

Mercato Roma: Baldanzi in uscita, quattro squadre sulle sue tracceRoma 31 dicembre 2025 - In queste ultimi febbrili ore che anticipano l'apertura del calciomercato, la Roma avanza sempre più il suo ruolo da...

Corsa Champions: cinque squadre per due posti. Le favorite fra Napoli, Roma, Juve, Como e Atalanta in vista del rush finaleLa corsa Champions entra nel vivo con cinque squadre in otto punti: Napoli favorito per uno dei due posti con i ritorni di Lukaku e De Bruyne, Roma in crescita, Como con identità tattica solida, Juven ... corriere.it

Le due squadre fanno il loro ingresso in campo in questo momento.14:59Serie B 2025/2026, 26a giornata. Cronaca minuto per minuto di Juve Stabia-Modena: azioni principali, statistiche e marcatori del match. sport.virgilio.it

In gara 20 formazioni, 160 giocatori e due squadre speciali che si contendono il Trofeo Centrale Latte d’Italia "Tapporosso", numerose le premiazioni - facebook.com facebook

Il #Milan è una delle due squadre a non avere ancora perso in trasferta nei Big-5 tornei europei in corso, assieme al Bayern Monaco. (opta) x.com