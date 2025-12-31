Mercato Roma | Baldanzi in uscita quattro squadre sulle sue tracce

Nel contesto del mercato di gennaio, la Roma si trova al centro delle attenzioni per la possibile cessione di Baldanzi, seguito da quattro club interessati. Mentre si avvicina l’apertura ufficiale delle trattative, l’ambiente si mantiene in attesa di sviluppi ufficiali, con la società pronta a valutare le migliori opzioni per il futuro del calciatore e della squadra.

Roma 31 dicembre 2025 - In queste ultimi febbrili ore che anticipano l'apertura del calciomercato, la Roma avanza sempre più il suo ruolo da protagonista nelle settimane che verranno. I giallorossi arrivano all'anno nuovo con il vanto del quarto posto in classifica, pronta a dare tutto per difendere il suo posto al Sole in zona Champions League. Per farlo i capitolini sarebbero a caccia di un attaccante, con Joshua Zirkzee identificato come il profilo ideale per il futuro capitolino. Nella giornata di ieri il bomber olandese è sceso in campo con la maglia dei Red Devils, trovando anche il gol nella sfida contro il Wolverhampton.

