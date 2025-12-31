Mandas Juve tante squadre sulle tracce del portiere della Lazio | quel club di Serie A ora è intenzionato a fare sul serio Le novità
Il portiere della Lazio, al centro di recenti voci di mercato, attira l'interesse di diverse squadre di Serie A. Mandas Juve, infatti, si trova a dover affrontare la concorrenza del Genoa, che punta a ingaggiare il giocatore come titolare. La situazione mette in evidenza le dinamiche di mercato e le strategie dei club per rafforzare le rispettive rose.
Mandas Juve, c’è la forte concorrenza del Genoa: il portiere della Lazio nel mirino della società, ma i rossoblù lo cercano come titolare. Il valzer dei portieri si preannuncia come uno dei temi più intriganti della sessione invernale di calciomercato, con diverse società di Serie A pronte a ridisegnare i propri assetti difensivi. Tra i profili più chiacchierati delle ultime ore spicca quello di Christos Mandas, giovane estremo difensore della Lazio che, dopo aver mostrato ottime cose quando chiamato in causa per sostituire Provedel, è finito prepotentemente sui taccuini delle big. Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, si sta profilando un interessante testa a testa di mercato che vede coinvolta in prima fila la Juve. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
