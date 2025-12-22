Cesenatico per le festività la musica arriva al teatro comunale con due serate di concerti
Cesenatico, per le festività, il teatro comunale ospiterà due serate di concerti dedicati alla musica natalizia. Anche il teatro Comunale di Cesenatico si apre alle festività natalizie con una serie di eventi a tema in programma. Questi appuntamenti rappresentano un’occasione per vivere momenti di condivisione e cultura nel rispetto delle tradizioni locali.
Anche il teatro Comunale di Cesenatico si apre alle festività natalizie con una serie di eventi a tema in programma.Il concerto di Natale del 26 dicembre è un appuntamento istituzionale del Coro Ad Novas che viene riproposto anche quest'anno con l'accompagnamento dell'omonimo Quintetto d’archi. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Leggi anche: Cesenatico, allo stadio comunale tornano i grandi concerti: a Ferragosto arriva in tour Alfa
Leggi anche: Ferrara Musica, il Trio Nebelmeer in concerto al Teatro Comunale con due capolavori di Beethoven
Festività Domenica Pranzo Jam Session è SEMPRE aperto. Tutti i giorni, festività comprese, anche a pranzo E non dimenticare: siamo la pizzeria n.1 su TripAdvisor a Cesenatico. Prenota ora e vivi lo spettacolo in prima persona, ogni giorno, tutto - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.