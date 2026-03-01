Terrore a Dubai per la famiglia D’Ambrosio | bloccati negli Emirati Arabi dopo l’attacco iraniano Il messaggio della moglie dell’ex giocatore dell’Inter

Una famiglia italiana è rimasta bloccata a Dubai a causa dell’attacco iraniano. La moglie dell’ex calciatore dell’Inter ha condiviso un messaggio sui social, riferendo la situazione e le difficoltà affrontate dopo l’evento. Nessun altro dettaglio è stato fornito riguardo alle ragioni del blocco o alle circostanze dell’attacco. La notizia si basa su quanto comunicato dalla famiglia stessa tramite i propri canali.

Dubai trema: perché l’Iran martella gli Emirati Arabi Uniti dopo l’attacco di Usa e IsraeleC’è un Paese che sta subendo in particolar modo la risposta iraniana agli attacchi di Usa e Israele iniziati nella mattina del 28 febbraio: parliamo...

Eurolega, la Virtus vola negli Emirati Arabi: si gioca il confronto diretto con Dubai per i play-inBologna, 14 gennaio 2026 – E’ la trasferta più lunga della stagione, ma è anche il confronto tra due squadre in piena lotta per la zona play-in.

Temi più discussi: Notte di terrore per gli italiani bloccati a Doha e Dubai: Missili sopra la testa, gli allarmi suonano di continuo; Dubai, il terrore degli italiani: Abbiamo visto i missili esplodere, è sabato e i centri commerciali sono vuoti: abbiamo paura; BigMama bloccata a Dubai: Missili sopra la testa, ho tantissima paura; Bombardamenti a Dubai, il terrore di un ristoratore sardo in vacanza: Aeroporti chiusi e ambasciata irreperibile.

Dubai, dalle camere extra lusso ai materassi per terra nei parcheggi: la notte di terrore dei turisti. «State lontano da mare e piscine»La vacanza da sogno diventata incubo in poche ore. I missili e i droni che esplodono sopre la teste, come in un film apocalittico. Uno scenario mai immaginato, nel quale si sono ... corriereadriatico.it

Notte di terrore per gli italiani bloccati a Doha e Dubai: «Missili sopra la testa, gli allarmi suonano di continuo»Droni anche sul Burj al-Arab, l’hotel simbolo del lusso. Le testimonianze dei sardi: «Poche informazioni dalle autorità locali, nessuna notizia sulla possibilità di ritorno a casa» ... unionesarda.it

Gli Emirati Arabi Uniti avvertono l’#Iran: la vostra aggressione è un errore, siete isolati #Teheran - facebook.com facebook

Il racconto choc di Lorenzo Bottino, negli Emirati Arabi per lavoro: “Siamo bloccati e senza contatti. Purtroppo siamo vicini al mare, questo ci rende meno protetti dalle bombe rispetto ad altre zone interne” x.com