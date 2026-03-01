La grande lezione di coraggio di Gianluigi 15 anni studente napoletano bloccato a Dubai
Gianluigi Lucchese, 15 anni, studente del Liceo Vittorio Imbriani di Pomigliano d'Arco, si trova a Dubai insieme ad altri 123 studenti italiani. L’attacco dell’Iran ha provocato il blocco del gruppo nel paese straniero, impedendo loro di tornare in Italia. La situazione ha coinvolto studenti di diverse età e provenienze, creando una complessa crisi di sicurezza e di viaggio.
Gianluigi Lucchese, 15 anni, studente del Liceo Vittorio Imbriani di Pomigliano d'Arco, è uno dei 124 studenti italiani che l'attacco dell'Iran ha bloccato a Dubai. La famiglia lo aspettava stamane, dopo una settimana nella perla del Golfo Persico per il WSC Global Leader Italia "Ambasciatori del.
