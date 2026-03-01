La grande lezione di coraggio di Gianluigi 15 anni studente napoletano bloccato a Dubai

Gianluigi Lucchese, 15 anni, studente del Liceo Vittorio Imbriani di Pomigliano d'Arco, si trova a Dubai insieme ad altri 123 studenti italiani. L’attacco dell’Iran ha provocato il blocco del gruppo nel paese straniero, impedendo loro di tornare in Italia. La situazione ha coinvolto studenti di diverse età e provenienze, creando una complessa crisi di sicurezza e di viaggio.