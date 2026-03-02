Dubai altra notte nel rifugio dell’hotel per la famiglia di Faloppio | Quattro boati all’alba

La famiglia di Faloppio trascorre un'altra notte nel rifugio dell'hotel a Dubai, dove sono rimasti bloccati. Dopo aver passato la prima notte nel bunker insieme ad altri turisti, arrivano nuovi aggiornamenti da Gennaro Manna, che si trova negli Emirati con la moglie e la figlia. Al mattino, sono stati uditi quattro boati.

Nuova notte di tensione per la famiglia di Faloppio bloccata a Dubai. Dopo il racconto della prima notte passata nel bunker insieme a centinaia di turisti, arrivano nuovi aggiornamenti direttamente da Gennaro Manna, che si trova negli Emirati con la moglie Rafaela e la figlia Rebecca.Secondo. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Leggi anche: Tensione in Medio Oriente: nove eugubini bloccati a Dubai. Imprenditore perugino rifugiato in garage durante una "notte di paura e boati"

Boati e lampi nel cielo di Dubai. Ascolani e fermani, fiducia e paura: “Nonostante tutto siamo al sicuro”Dubai, 2 marzo 2026 – L’escalation militare tra Iran e Israele, con il coinvolgimento degli Stati Uniti e dei Paesi del Golfo, ha raggiunto anche...

Una delle notti più lunghe della mia vita: da Riccione a Dubai, il racconto di Aurora tra boati e droniMomenti di tensione e paura a Dubai nella notte tra sabato e domenica, mentre si intensifica l’escalation tra Iran e Israele. A raccontare quanto accaduto è Aurora Semprini, 25 anni, originaria di ... altarimini.it

Missili nel cielo di Dubai, la riccionese Aurora Semprini: Situazione critica, dobbiamo stare chiusi in casa – Ultim’oraAurora Semprini, 25 anni, vive a Dubai da un anno e mezzo. Siamo riusciti a contattarla telefonicamente per farci raccontare un po’ qual è la situazione ... chiamamicitta.it

Italiani a Dubai, 'borsa, cerotti e auto con il pieno sono già pronti'. Preoccupazione tra chi vive in Medio Oriente, 'circolano video falsi, fatti con l'IA' #ANSA x.com

La vicenda del ministro Crosetto, bloccato a Dubai senza esser stato preventivamente avvisato dell'attacco, ha attirato le critiche delle opposizioni, che ne hanno chiesto le dimissioni. Oggi il titolare della Difesa si giustifica dicendo che l'escalation in Medio Ori - facebook.com facebook