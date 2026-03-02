Dubai altra notte nel rifugio dell’hotel per la famiglia di Faloppio | Quattro boati all’alba

La famiglia di Faloppio trascorre un'altra notte nel rifugio dell'hotel a Dubai, dove sono rimasti bloccati. Dopo aver passato la prima notte nel bunker insieme ad altri turisti, arrivano nuovi aggiornamenti da Gennaro Manna, che si trova negli Emirati con la moglie e la figlia. Al mattino, sono stati uditi quattro boati.

Nuova notte di tensione per la famiglia di Faloppio bloccata a Dubai. Dopo il racconto della prima notte passata nel bunker insieme a centinaia di turisti, arrivano nuovi aggiornamenti direttamente da Gennaro Manna, che si trova negli Emirati con la moglie Rafaela e la figlia Rebecca.Secondo. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Leggi anche: Tensione in Medio Oriente: nove eugubini bloccati a Dubai. Imprenditore perugino rifugiato in garage durante una "notte di paura e boati"

Boati e lampi nel cielo di Dubai. Ascolani e fermani, fiducia e paura: “Nonostante tutto siamo al sicuro”Dubai, 2 marzo 2026 – L’escalation militare tra Iran e Israele, con il coinvolgimento degli Stati Uniti e dei Paesi del Golfo, ha raggiunto anche...

Una delle notti più lunghe della mia vita: da Riccione a Dubai, il racconto di Aurora tra boati e droniMomenti di tensione e paura a Dubai nella notte tra sabato e domenica, mentre si intensifica l’escalation tra Iran e Israele. A raccontare quanto accaduto è Aurora Semprini, 25 anni, originaria di ... altarimini.it

dubai altra notte nelMissili nel cielo di Dubai, la riccionese Aurora Semprini: Situazione critica, dobbiamo stare chiusi in casa – Ultim’oraAurora Semprini, 25 anni, vive a Dubai da un anno e mezzo. Siamo riusciti a contattarla telefonicamente per farci raccontare un po’ qual è la situazione ... chiamamicitta.it

