Dubai Abu Dhabi e Muscat ripartono i primi voli aerei verso l’Italia Triangolazione con Riad da Qatar e Bahrein

Da Dubai, Abu Dhabi e Muscat sono ripartiti i primi voli diretti verso l’Italia, segnando la ripresa dei collegamenti aerei tra Medio Oriente e Europa. Inoltre, sono stati organizzati voli di collegamento tra Riad, Doha, Bahrein e l’Italia, creando una triangolazione tra le varie città. Tra le operazioni, il 3 marzo partirà un volo speciale da Abu Dhabi a Milano con circa 200 studenti minorenni a bordo.

Roma – Sono iniziati i primi rientri di gruppi di italiani bloccati in Medio Oriente: il 3 marzo, con un volo speciale Abu Dhabi-Milano, torneranno circa 200 studenti minorenni. Oggi, lunedì 2 marzo, è partito un primo volo charter con 127 cittadini italiani bloccati in Oman o trasferiti da Dubai in Oman con assistenza della Farnesina. Ma resta alta l'attenzione per i tantissimi italiani che si trovano ancora in quell'area. "Nella regione sono censiti al momento oltre 70mila nostri connazionali tra presenze stabili, quasi l'80% e temporanee, 30mila circa solo a Dubai e Abu Dhabi. In Israele vivono circa 20mila residenti con... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Voli cancellati, fino a quando e cosa fare? Lo spazio aereo chiuso sopra Dubai, Abu Dhabi e Doha?L'attacco degli Stati Uniti e di Israele all'Iran ha interrotto i voli in tutto il Medio Oriente e oltre, poiché i paesi della regione hanno chiuso...

Missili e droni sul Golfo, apprensione per i molisani sotto le esplosioni tra Dubai e Abu DhabiGuerra tra Iran, Usa e Israele: spazio aereo chiuso, voli cancellati e notti nei rifugi. Due termolesi bloccate in hotel dopo l’attacco all’aeroporto. Da Abu Dhabi il racconto: Tre boati, poi il pani ... primonumero.it

Attacco a Dubai, 200 studenti rientreranno con volo da Abu Dhabi: l'annuncio di TajaniRoma - 'La situazione più complessa per numero di nazionali presenti è quella di Dubai e Abu Dhabi. Gli Emirati, come del resto la maggior parte dei Paesi della Regione, hanno chiuso lo spazio aereo d ... lametino.it

La Farnesina informa che è partito da Mascate un primo volo charter con 127 cittadini italiani bloccati in Oman oppure trasferiti da Dubai in Oman, con assistenza della stessa Farnesina. Ad Abu Dhabi, Dubai e Oman ambasciate e consolati stanno lavorando - facebook.com facebook

Il ministro Tajani: "Martedì 200 studenti rientrano con volo da Abu Dhabi". Tra loro anche i veneti. I ragazzi dovrebbero atterrare nel pomeriggio di domani a Milano Malpensa con un volo messo a disposizione dal governo emiratino. x.com