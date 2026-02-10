Incontro su droghe e dipendenze Proiettato il film-verità di Mucci

Questa sera al teatro di Lamporecchio si è tenuto un incontro sulla droga e le dipendenze. La Pro Loco, insieme all’Avis e all’Amministrazione, ha organizzato l’evento aperto a tutti. Durante la serata, è stato proiettato il film di Mucci che affronta il tema in modo diretto e senza filtri. Molti cittadini hanno partecipato per capire meglio i rischi e le conseguenze legate all’uso di sostanze stupefacenti.

Al teatro di Lamporecchio la Pro Loco, in collaborazione con l'Avis e l'Amministrazione, ha organizzato un interessante incontro, aperto a tutti, dove è stato affrontato il tema della droga. Una riflessione e un approfondimento dedicato al tema del disagio giovanile, trattando il fenomeno della tossicodipendenza. Prima del dibattito è stato proiettato il film, intitolato " Senza Senso ", scritto e diretto da Roberta Mucci. Un lavoro ambientato nella nostra provincia. Un film che ha riscosso un grande successo, espresso con applausi giunti dalla platea. Un film di forte impatto sociale, che vuole sensibilizzare e fare riflettere le nuove generazioni, le famiglie e tutto il pubblico sul pericolo delle sostanze stupefacenti e la loro facile accessibilità.

