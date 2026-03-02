Un bambino di 11 anni è deceduto questa mattina a Lecce, dopo aver accusato un malore mentre si trovava a scuola presso l’istituto secondario di primo grado

Un ragazzino di soli 11 anni è morto a Lecce nella mattinata di oggi. Il piccolo era a scuola quando ha accusato un malore: dall'istituto secondario di primo grado "Tempesta - Galateo" hanno chiamato i genitori, che hanno riportato il ragazzo a casa. Qui la situazione si sarebbe aggravata, quando è giunto il 118 l'11enne era già in arresto cardiaco. Il bimbo è di origini senegalesi, era il figlio di Khadim, volto noto in città, cantante dei Ghetto Eden (gruppo che ha spesso collaborato con i Sud Sound System). Il medico del pronto soccorso del Fazzi, che ne ha constatato la morte, ha richiesto l'autopsia. +++ Notizia in aggiornamento +++ 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Lecce, malore a scuola a 11 anni: muore poco dopo

Leggi anche: Ha un malore a scuola a 11 anni e poco dopo muore per arresto cardiaco: giallo sulle cause

Malore a scuola, 11enne muore poco dopo in casa a Lecce

Aggiornamenti e notizie su Lecce, malore a scuola a 11 anni: muore...

Temi più discussi: Lecce, 11enne si sente male a scuola e muore: disposta autopsia; Lecce, malore a scuola: 11enne muore poco dopo in casa; Malore a scuola a 11 anni, muore per arresto cardiaco dopo il rientro a casa: disposta l'autopsia; Malore a scuola, alunno di undici anni inizia a tossire in classe: è morto poco dopo, tragedia a Lecce.

Malore a scuola a Lecce, muore un bambino di 11 anni: disposta l'autopsiaTragedia a Surbo, in provincia di Lecce: un bambino di 11 anni si sente male a scuola, peggiora a casa e muore nonostante l’intervento dei soccorsi. notizie.it

Studente 11enne ha malore a scuola a Lecce e muore a casa, era il figlio di Khadim cantante dei Ghetto EdenMuore a 11 anni il figlio di Khadim, leader del gruppo Ghetto Eden. Il ragazzino è deceduto a casa dopo un improvviso malore a scuola ... virgilio.it

Il nostro opinionista dà già per condannate alla B, Pisa e Verona, e toglie dalla lotta la Fiorentina, restringendo a due le squadre che dovranno evitare il terzo slot che vuol dire retrocessione: #Lecce e #Cremonese. Per Bruno Longhi è anche una question - facebook.com facebook

Alla fine della 27ª giornata, Lecce, Cremonese e Fiorentina sono appaiate a quota 24 in una lotta salvezza sempre più equilibrata Restano ultime a quota 15 invece Verona e Pisa #SerieAEniLive #DAZNBetClub x.com