Scopri tutte le informazioni su come seguire in TV e streaming la Supercoppa Italiana 2025 di calcio, con orari, programma e semifinali. Nonostante il turno di Serie A sia ancora in corso, l’attenzione è già rivolta alla manifestazione che assegnerà il primo trofeo della stagione. Ecco tutto quello che c’è da sapere per vivere al meglio questa importante competizione.

© Oasport.it - Dove vedere in tv la Supercoppa Italiana 2025 di calcio: orari semifinali e finale, programma, streaming

Il turno di Serie A non è ancora concluso, considerando il fatto che stasera a sfidarsi vi saranno Roma e Como, eppure il calcio italiano è già proiettato in avanti, visto che stiamo entrando nella settimana della Supercoppa Italiana 2025. Si vola in Arabia Saudita per le semifinali e la finalissima della competizione, che l’anno scorso ha visto vincere il Milan. I rossoneri, secondi classificati in Coppa Italia nella scorsa stagione, parteciperanno nuovamente alla manifestazione, insieme al Bologna, vincitore della Coppa Italia, e al Napoli e all’Inter, scudettati i partenopei e secondi i nerazzurri nel massimo campionato domestico. Oasport.it

INTER-MILAN 2-3 | HIGHLIGHTS | FINALE | EA SPORTS FC Supercup 2025

Supercoppa italiana, quando inizia? Date, orari, montepremi e dove vederla in chiaro. La Final Four (Napoli-Milan e Inter-Bologna) - Manca poco alla Final Four della Supercoppa italiana che anche quest'anno andrà in scena in Arabia Saudita, a Riad. ilmessaggero.it