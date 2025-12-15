Dove vedere in tv la Supercoppa Italiana 2025 di calcio | orari semifinali e finale programma streaming

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scopri tutte le informazioni su come seguire in TV e streaming la Supercoppa Italiana 2025 di calcio, con orari, programma e semifinali. Nonostante il turno di Serie A sia ancora in corso, l’attenzione è già rivolta alla manifestazione che assegnerà il primo trofeo della stagione. Ecco tutto quello che c’è da sapere per vivere al meglio questa importante competizione.

dove vedere in tv la supercoppa italiana 2025 di calcio orari semifinali e finale programma streaming

© Oasport.it - Dove vedere in tv la Supercoppa Italiana 2025 di calcio: orari semifinali e finale, programma, streaming

Il turno di Serie A non è ancora concluso, considerando il fatto che stasera a sfidarsi vi saranno Roma e Como, eppure il calcio italiano è già proiettato in avanti, visto che stiamo entrando nella settimana della Supercoppa Italiana 2025. Si vola in Arabia Saudita per le semifinali e la finalissima della competizione, che l’anno scorso ha visto vincere il Milan. I rossoneri, secondi classificati in Coppa Italia nella scorsa stagione, parteciperanno nuovamente alla manifestazione, insieme al Bologna, vincitore della Coppa Italia, e al Napoli e all’Inter, scudettati i partenopei e secondi i nerazzurri nel massimo campionato domestico. Oasport.it

INTER-MILAN 2-3 | HIGHLIGHTS | FINALE | EA SPORTS FC Supercup 2025

Video INTER-MILAN 2-3 | HIGHLIGHTS | FINALE | EA SPORTS FC Supercup 2025

vedere tv supercoppa italianaSupercoppa italiana, quando inizia? Date, orari, montepremi e dove vederla in chiaro. La Final Four (Napoli-Milan e Inter-Bologna) - Manca poco alla Final Four della Supercoppa italiana che anche quest'anno andrà in scena in Arabia Saudita, a Riad. ilmessaggero.it

vedere tv supercoppa italianaSupercoppa italiana 2025/2026: calendario, regolamento e dove vederla in tv - Il torneo, al quale prenderanno parte quattro formazioni, si disputerà dal 18 al 22 dicembre in Arabia Saudita ... today.it