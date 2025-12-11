Viale Europa via libera all’abbattimento di 50 alberi Ma ne verranno piantati 120
Dopo settimane di polemiche, il dipartimento tutela ambientale ha approvato l’abbattimento di 50 alberi su viale Europa, con la promessa di piantarne 120 in cambio. La decisione, arrivata sette mesi dopo i primi annunci, ridimensiona le stime iniziali e rappresenta un passo importante nel percorso di gestione ambientale dell’area.
A distanza di sette mesi dai “tumulti” scatenati dalla volontà del Comune di abbattere 50 alberi, su viale Europa il dipartimento tutela ambientale ha dato il via libera ai tagli, ma con numeri decisamente più contenuti rispetto alle prospettive recenti. Lo ha fatto sapere l'assessore. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Dopo mesi di verifiche, da venerdì partiranno 50 abbattimenti necessari: la sicurezza prima di tutto. Intanto rigeneriamo: su Viale Europa arriveranno 120 nuove alberature. E 150 alberi saranno curati e monitorati. #MunicipioIX #Sicurezza #Ambiente Vai su X
