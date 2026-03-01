Tommaso Paradiso sale sul palco di Domenica In con un ventilatore | Me l’ha consigliato Abatantuono Sanremo? Mi ha rinforzato

Nella puntata di Domenica In, Tommaso Paradiso è salito sul palco con un ventilatore portatile, che gli è stato suggerito dall’attore Diego Abatantuono. Dopo le esibizioni di Ditonellapiaga e J-Ax, il cantante ha commentato che partecipare a Sanremo lo ha rinforzato, senza aggiungere altri dettagli. La presenza di Paradiso si è fatta notare anche per il particolare accessorio portato con sé.

Dopo Ditonellapiaga e J-Ax, sul palco di Domenica In è salito Tommaso Paradiso, accompagnato da un ventilatore portatile consigliatogli dall’attore Diego Abatantuono. «Ieri non ho potuto usarlo, ma oggi sì», ha spiegato il cantautore prima di esibirsi con la sua canzone I romantici, alla sua prima esperienza a Sanremo. In realtà ieri, il ventilatore lo aveva e lo ha usato dietro le quinte poco prima di salire sul palco. «È stata una settimana allucinante, sono abituato alla mia cucina, agli amici, alla famiglia e alla mia bimba. Sono un tipo casalingo. Faccio concerti, poi dischi, e torno a casa. Questa settimana è valsa sessantamila anni, sono invecchiato tutto in un attimo, ma sono molto felice», ha dichiarato il cantante. 🔗 Leggi su Open.online

Sanremo 2026, Tommaso Paradiso con la mano fasciata sul palco: “Come se stessi andando sul ring e poi scendo le scale, sperando di non cadere”. Ma c’è un altro motivoNei giorni scorsi l'artista si è fatto un taglietto, ma sicuramente indossare la fascia durante tutte le fasi della preparazione al Festival...

Sanremo 2026, perché Tommaso Paradiso ha una mano fasciata e cosa c’è disegnato sul guanto: il motivoAi più attenti osservatori del Festival di Sanremo 2026 non sarà sfuggito il fatto che Tommaso Paradiso ha una mano fasciata da un guanto con un...

Tommaso Paradiso - Casa Paradiso (Trailer)

Tutto quello che riguarda Tommaso Paradiso.

Temi più discussi: Chi è Tommaso Paradiso, l'ex frontman dei Thegiornalisti per la prima volta a Sanremo 2026 con I Romantici.; Tommaso Paradiso con la mano fasciata: cosa è successo? La causa è un piccolo incidente domestico; Sanremo 2026, Tommaso Paradiso canta I romantici. Testo e di cosa parla la canzone; Tommaso Paradiso: dal successo con i Thegiornalisti al palco di Sanremo 2026 con il brano I romantici.

Tommaso Paradiso sale sul palco di Domenica In con un ventilatore: «Me l’ha consigliato Abatantuono. Sanremo? Mi ha rinforzato»Dopo Ditonellapiaga e J-Ax, sul palco di Domenica In è salito Tommaso Paradiso, accompagnato da un ventilatore portatile consigliatogli dall’attore Diego Abatantuono. «Ieri non ho potuto usarlo, ma og ... open.online

TESTO COMPLETO I ROMANTICI CANZONE TOMMASO PARADISO SANREMO 2026/ Spero mia figlia sia uguale a sua madreTommaso Paradiso, testo completo di Romantici che porterà a Sanremo 2026: uno sguardo al passato con un dedica amorevole a sua figlia Anna ... ilsussidiario.net

Devo dire la verità sono diverse ma quella che preferisco di più è “i romantici “ di Tommaso Paradiso x.com

Ecco i cinque cantanti che si giocano la vittoria al Festival di Sanremo 2026: Fedez e Masini, Arisa, Ditonellapiaga, Sal Da Vinci e Sayf. A sorpresa fuori Serena Brancale (nona). Male anche Tommaso Paradiso, decimo, e Raf. L'ultimo posto Eddie Brock, dietr - facebook.com facebook