Roma Questura vieta le ronde di Forza Nuova

Tgcom24.mediaset.it | 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Questura di Roma ha vietato le ronde di Forza Nuova, che avevano programmato una

Pubblicizzata come "passeggiata della sicurezza", la manifestazione di sabato al parco Sangalli per le autorità può assumere "connotati riconducibili ad attività di proselitismo". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

