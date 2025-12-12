Roma la questura vieta le ronde di Forza Nuova sabato al parco Sangalli
La questura di Roma ha vietato le ronde di Forza Nuova previste per sabato al parco Sangalli, pubblicizzate come
Pubblicizzata come "passeggiata della sicurezza", la manifestazione viene giudicata dalle autorità come un'iniziativa che può assumere "connotati riconducibili ad attività di proselitismo". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Dal litorale agli ospedali di Roma nord per derubare gli anziani. Eseguite dalla Polizia di Stato due misure cautelari al termine di un'indagine coordinata dalla Procura di Roma.
Roma, questore vieta le ronde di Forza Nuova previste per sabato 6 dicembre - Adottato un provvedimento di divieto a svolgere una "manifestazione itinerante" all'interno del Parco Giordano Sangalli a Tor Pignattara. Si legge su tg24.sky.it
Il questore di Roma vieta le ronde di Forza Nuova a Tor Pignattara - Il questore di Roma, Roberto Massucci, ha adottato un provvedimento di divieto nei confronti di Forza Nuova a svolgere domani una "manifestazione itinerante" all'interno del Parco Giordano Sangalli a ... Riporta huffingtonpost.it
