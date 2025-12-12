Roma la questura vieta le ronde di Forza Nuova sabato al parco Sangalli

Tgcom24.mediaset.it | 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La questura di Roma ha vietato le ronde di Forza Nuova previste per sabato al parco Sangalli, pubblicizzate come

Pubblicizzata come "passeggiata della sicurezza", la manifestazione viene giudicata dalle autorità come un'iniziativa che può assumere "connotati riconducibili ad attività di proselitismo". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

roma la questura vieta le ronde di forza nuova sabato al parco sangalli

© Tgcom24.mediaset.it - Roma, la questura vieta le ronde di Forza Nuova sabato al parco Sangalli

roma questura vieta rondeRoma, questore vieta le ronde di Forza Nuova previste per sabato 6 dicembre - Adottato un provvedimento di divieto a svolgere una "manifestazione itinerante" all'interno del Parco Giordano Sangalli a Tor Pignattara. Si legge su tg24.sky.it

roma questura vieta rondeIl questore di Roma vieta le ronde di Forza Nuova a Tor Pignattara - Il questore di Roma, Roberto Massucci, ha adottato un provvedimento di divieto nei confronti di Forza Nuova a svolgere domani una "manifestazione itinerante" all'interno del Parco Giordano Sangalli a ... Riporta huffingtonpost.it

BOTTICELLE ROMANE: SCONTRI TRA POLIZIA ED ANIMALISTI IN CAMPIDOGLIO

Video BOTTICELLE ROMANE: SCONTRI TRA POLIZIA ED ANIMALISTI IN CAMPIDOGLIO