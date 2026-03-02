Dopo il No a una sigaretta scatta il pestaggio del branco | 35enne finisce in ospedale

Nella serata tra sabato 28 febbraio e domenica 1° marzo, un uomo di 35 anni è stato aggredito da un gruppo di persone in piazza Mercantile, uno dei punti di ritrovo più frequentati di Bari. Dopo aver rifiutato una sigaretta, l’uomo è stato preso di mira e picchiato violentemente, finendo in ospedale. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto.

Sono in corso le indagini dei carabinieri del nucleo radiomobile di Bari, sul violento pestaggio avvenuto nella sera tra sabato 28 febbraio e domenica 1° marzo in piazza Mercantile, uno dei luoghi di aggregazione più noti della città. Vittima, un 35enne foggiano. L'aggressione Come riporta. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it Sei Daspo urbani. Il “branco“ dei giovani finisce nei guai per un brutale pestaggioSei Daspo urbani inflitti dal questore ad altrettanti giovani lucchesi protagonisti di una feroce aggressione avvenuta lo scorso 16 dicembre davanti... Notte di follia dopo la movida: pestato dal branco in strada, ragazzo finisce all’ospedaleCivitanova, 26 gennaio 2026 – Due ragazzi aggrediti e picchiati in strada da un gruppo di maghrebini che si danno alla fuga prima dell’arrivo delle... Una raccolta di contenuti su Dopo. Discussioni sull' argomento Bari, aggredito dal branco in piazza Mercantile per una sigaretta negata: 35enne finisce in ospedale. Indagano i carabinieri; IL CAMBIAMENTO: A JESOLO VIETATO FUMARE IN SPIAGGIA; Stop alle sigarette per i nati dopo il 2009, l’Italia si schiera contro; Sharon, i retroscena inediti dell'indagine: Sangare si accese una sigaretta e indicò se stesso, così confessò l'omicidio, poi scoppiò a piangere. Un carabiniere cercò di rianimarla, era disperato per non esserci riuscito. Sigaretta dopo il caffè: 6 donne su 10 dicono noAddio al connubio caffè-sigaretta. Se una volta l’intoccabile rito della pausa caffè con i colleghi d’ufficio si concludeva quasi automaticamente con qualche boccata di fumo, oggi le abitudini ... ilsecoloxix.it Varesino bloccato a Dubai dopo lo stop ai voli, in attesa di rientrare. - facebook.com facebook Israele colpisce il Libano dopo che Hezbollah ha obbedito all’Iran e ha ricominciato gli attacchi. Di @Micol_Fla x.com