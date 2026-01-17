Il questore di Lucca ha emesso sei Daspo urbani nei confronti di giovani coinvolti in un'aggressione avvenuta il 16 dicembre nel centro storico. L’episodio, che ha visto protagonisti diversi ragazzi, è stato oggetto di indagini da parte della Polizia, che ha già denunciato gli aggressori. La misura mira a prevenire ulteriori comportamenti violenti e a mantenere la sicurezza nel territorio.

Sei Daspo urbani inflitti dal questore ad altrettanti giovani lucchesi protagonisti di una feroce aggressione avvenuta lo scorso 16 dicembre davanti a un locale nel centro storico e già denunciati nei giiorni scorsi dalla Polizia. Nello specifico, gli investigatori della Squadra Mobile della Questura avevano ricevuto una segnalazione circa un video, girato nottetempo all’esterno del locale (totalmente estraneo ai fatti), dove si nota una aggressione da parte di un nutrito gruppo di giovani nei confronti di un adolescente, riverso a terra. I poliziotti, dopo aver verificato che nessuna richiesta di intervento di Polizia o Carabinieri per rissa in atto era giunta al 112, hanno approfondito la vicenda risalendo alla identità dei coinvolti, tutti conosciuti dalla Sezione della Squadra Mobile specializzata nei reati contro la persona per pregressi reati di indole violenta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sei Daspo urbani. Il “branco“ dei giovani finisce nei guai per un brutale pestaggio

