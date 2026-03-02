Dopo aver lasciato Berlino, la protagonista si rivolge alla famiglia d’origine chiedendo supporto, incontrando però tensioni e incomprensioni. La vicenda si sviluppa nel corso di questa fase, mentre la narrazione prosegue con la messa in onda della seconda puntata di “Melek – Il coraggio di una madre” stasera alle 21:50 su Real Time.

Naviga il sito di iodonna.it con pubblicità profilata e senza abbonarti Dopo il debutto del 26 gennaio, stasera alle 21:50 su Real Time va in onda la seconda puntata di Melek – Il coraggio di una madre. La nuova serie turca ricomincia raccontando il viaggio di una donna malata, abbandonata dal marito e in rotta con i genitori. Proprio come Hercai, però, nodo centrale della trama è l’astio tra due famiglie un tempo amiche e adesso in lotta a causa di una proposta di matrimonio rifiutata. Melek (Nehir Erdogan) decide di tornare a Gaziantep, in Turchia, con i figli Kerem (Ulvi Kahyaoglu), Defne (Rabia Soytürk) e Seyit Ali (Selami Üstübi). Si presenta a casa, ma il suo arrivo crea scompiglio: i genitori sono a cena con la famiglia di Halil Sirhan (Kutsi), l’uomo che ha rifiutato per sposare Alpay (Kaan Çakir). 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dopo aver lasciato Berlino, la protagonista chiede aiuto alla famiglia d'origine, ma i dissapori sono solo all'inizio

Leggi anche: "Sono stata violentata". Chiede aiuto alla polizia, ma scappa e non denuncia

La moglie di James Van Der Beek chiede aiuto: “Ogni donazione aiuterà la nostra famiglia, dopo le cure non abbiamo più niente”L'attore aveva raccontato di dover affrontare anche difficoltà economiche: le cure molto care per lui li avevano costretti a mettere all'asta i...

The Upper Berth; By the Waters of Paradise

Tutto quello che riguarda Dopo aver.

Argomenti discussi: La Siria nel cuore della madre, Berlino nel futuro dei figli; Thales Alenia Space, Celeste: al via il primo satellite dimostrativo verso il lancio.

Germania: dopo due anni riapre l’ambulatorio medico Caritas della stazione Zoo di BerlinoDopo due anni di difficili lavori di ristrutturazione, l’ambulatorio Caritas di Berlino è tornato nella sua sede originale, vicino alla stazione ferroviaria dello Zoo, lasciando i locali temporanei ... agensir.it