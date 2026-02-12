La moglie dell’attore ha lanciato un appello sui social. Chiede aiuto alle persone per sostenere la famiglia, ormai senza risorse dopo le cure. “Ogni donazione ci aiuterà”, scrive, sperando di ricevere un sostegno concreto. James Van Der Beek ha ringraziato pubblicamente chi ha già mostrato solidarietà, sottolineando quanto siano importanti i gesti di vicinanza in questo momento difficile.

“Siete delle meraviglie, e sono così follemente grato di avervi nella mia vita”: così nel suo ultimo post social, lo scorso 26 gennaio scriveva James Van Der Beek. Parole belle per la figlia Annabel e per il suo papà, che compiono gli anni insieme, quel giorno. Le parole dell’attore: “Oggi mio padre e mia figlia condividono il compleanno. All’inizio pensavo che fosse l’unica cosa che avessero in comune, ai miei occhi sembravano così diversi. Ma col tempo ho iniziato a riconoscere lo stesso cuore aperto, caloroso, amorevole e gentile. Vedo la cura e la dedizione che riversate sulle persone che amate di più. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La moglie di James Van Der Beek chiede aiuto: “Ogni donazione aiuterà la nostra famiglia, dopo le cure non abbiamo più niente”

