Sono stata violentata Chiede aiuto alla polizia ma scappa e non denuncia

Una donna di 35 anni ha dichiarato di essere stata rapinata e violentata durante un viaggio in autobus. La donna ha riferito di aver subito il furto e di essere stata aggredita da un uomo sconosciuto, che le avrebbe causato traumi fisici e psicologici. Dopo aver chiesto aiuto alle forze dell’ordine, ha deciso di allontanarsi senza presentare una denuncia ufficiale. La polizia sta ora cercando di capire cosa sia realmente accaduto e di rintracciare il sospettato. La vicenda rimane sotto indagine.

Si cercano riscontri al racconto della 35enne italiana. Al momento la versione della vittima non troverebbe riscontro Una donna di 35 anni ha raccontato di essere stata rapinata sull'autobus e poi violentata. Ma quando gli agenti della polizia di Stato le hanno chiesto di fare denuncia formale è scappata. Un giallo alla Romanina tanto che, per non lasciare nulla al caso, i poliziotti hanno inviato una informativa in procura. La vicenda risale a martedì 17 febbraio. La notizia è stata riportata ieri sera da Repubblica. La donna, un'italiana di 35 anni, è entrata negli uffici di polizia in stato confusionale e ha detto di essere stata rapinata a bordo di un autobus e poi abusata sessualmente.🔗 Leggi su Romatoday.it

Violentata dal compagno, scappa in strada e chiede aiuto a un passante: 21enne arrestato dalla poliziaQuesta mattina a Sesto San Giovanni, una ragazza di 21 anni è riuscita a scappare dal suo compagno dopo essere stata picchiata e minacciata.

“Sono stata violentata davanti alla stazione di Porta Garibaldi”: la denuncia di una 18enne a MilanoUna ragazza di 18 anni ha raccontato di essere stata violentata davanti alla stazione di Porta Garibaldi, a Milano.

Picchiata dall'ex, chiama la polizia dal bus e lo fa arrestare

