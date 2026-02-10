Donne che raccontano donne | un canto di libertà in galleria FARè

A Udine, in Galleria FARè, è stata inaugurata la mostra

Donne accomunate dalla stessa passione hanno scelto di dare forma alle proprie sensazioni e alla propria visione del mondo con il coraggio di rompere le regole: è stata inaugurata la mostra "Donne di Donne", visitabile fino al 28 febbraio in Galleria FARè, in Corte del Giglio a Udine. Attraverso.🔗 Leggi su Udinetoday.it

