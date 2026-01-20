Incidente a Mugnano | eseguita autopsia su Rocco D’Alterio donna indagata per omicidio stradale

È stata eseguita questa mattina l’autopsia su Rocco D’Alterio, il 36enne deceduto nell’incidente stradale avvenuto a Mugnano. L’esame è stato condotto presso l’obitorio dell’ospedale di Giugliano in Campania. La donna indagata per omicidio stradale è attualmente sotto indagine. Le autorità continuano a raccogliere elementi per chiarire le cause dell’incidente e le responsabilità coinvolte.

Si è svolta questa mattina, presso l’obitorio dell’ospedale di Giugliano in Campania, l’autopsia sulla salma di Rocco D’Alterio, il 36enne di Villaricca morto nel grave incidente stradale avvenuto a Mugnano, nei pressi dell’ex Auchan. L’esame autoptico rientra nelle attività disposte dall’autorità giudiziaria per chiarire con precisione le cause del decesso. I familiari della vittima hanno deciso di affidarsi all’avvocato Luigi Poziello, del Foro di Napoli Nord, con l’obiettivo di fare piena luce sulla dinamica del sinistro. Nel frattempo, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord ha iscritto nel registro degli indagati una 51enne di Casoria, conducente di una Lancia Y coinvolta nell’incidente. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Incidente a Mugnano: eseguita autopsia su Rocco D’Alterio, donna indagata per omicidio stradale Villaricca in lutto, addio a Rocco D’Alterio: fatale l’incidente a MugnanoVillaricca piange la scomparsa di Rocco D’Alterio, vittima di un incidente stradale avvenuto nella notte a Mugnano. Leggi anche: Incidente mortale a Orbassano, a 79 anni guida un furgone e investe il tedoforo Rocco Catolino: a processo per omicidio stradale Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Rocco D’Alterio morto nell’incidente sulla Circumvallazione a Mugnano, disposta l’autopsia sulla salma - Il 36enne, originario di Villaricca, era a bordo della sua Fiat Punto quando ha impattato contro un muretto a bordo strada. Coinvolta, nell'incidente, anche un'altra vettura: indagini ancora in corso ... internapoli.it Villaricca in lutto, addio a Rocco D’Alterio: fatale l’incidente a Mugnano - L’impatto sarebbe stato particolarmente violento e non gli avrebbe lasciato scampo. Indagano le forze dell'ordine ... teleclubitalia.it Incidente sulla circumvallazione esterna tra #Mugnano e #Melito: Rocco muore a 36 anni. Non si esclude un inseguimento tra le cause del sinistro. Indagano i carabinieri facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.