donna morta in un edificio a catania procura diffonde la sua foto

Una donna di 36 anni, di nazionalità romena, è stata trovata morta in un edificio a Catania. La Procura ha diffuso la sua foto nell’ambito delle indagini e si conoscono alcune informazioni sul suo passato, tra cui denunce per piccoli furti. Al momento, non sono stati comunicati altri dettagli sulla vicenda o sulle circostanze del decesso.

Fino ad oggi non è stata presentata alcuna denuncia di scomparsa della 36enne, né sono arrivate segnalazioni su di lei. Il corpo di Elisabeta Boldijar, 36 anni, romena senza fissa dimora, in passato denunciata per piccoli furti e che gravitava nel mondo della prostituzione e dell’uso di crack, è stato trovato ieri nell’ex sede del consorzio agrario. L’ipotesi privilegiata è quella che la donna sia stata uccisa. A trovare il cadavere, riverso tra i rifiuti e con pochi abiti addosso, e alcuni strappati, sono stati dei residenti della zona che hanno avvisato il 112. Sul posto sono arrivati una Volante della polizia e personale del 118, ma la donna era senza vita. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

