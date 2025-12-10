Sali in auto ti do un passaggio poi lo aggredisce e gli ruba un orologio da 25mila euro | il video

Un episodio di rapina si è verificato a Milano il 2 ottobre alle prime ore del mattino. Un uomo, fingendosi disponibile a offrire un passaggio, ha aggredito la vittima e le ha rubato un orologio dal valore di 25 mila euro. L'evento è stato catturato da un video che documenta i momenti dell'aggressione, avvenuta tra via della Moscova e via Volta.

L'episodio si sarebbe verificato il 2 ottobre scorso, intorno alle 5.30 del mattino, in pieno centro a Milano, tra via della Moscova e via Volta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

