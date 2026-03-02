Dominio Conegliano Busto Arsizio si arrende alla corazzata veneta
La Prosecco Doc Imoco Conegliano ha vinto la partita contro Busto Arsizio, confermando le aspettative. Busto Arsizio ha comunque conquistato un set durante l’incontro, dimostrando resistenza. La partita si è svolta senza ulteriori sorprese, con Conegliano che ha mantenuto il controllo del punteggio. La sfida si è conclusa con una vittoria per la squadra veneta.
La Prosecco Doc Imoco Conegliano vince come da pronostico ma Busto Arsizio lotta e le strappa un set. La vittoria delle prime della classe non è mai stata in discussione, troppo il divario tecnico tra le due formazioni, ma la Uyba non può rimproverarsi nulla e proverà a fare ancora meglio in gara-2, prevista per mercoledì alla E-Work Arena. In casa Uyba benissimo Valeria Battista (foto), 24 punti, ma quando dall’altra parte ti trovi una come la Haak, 35 punti e titolo di mvp, una Zhu da 20 punti e Fahr e Lubian dominant vincere diventa quasi impossibile. Nel primo set non c’è storia, Conegliano si porta sul 20-12 con Haak, Zhu e Fahr e chiude con un facile 25-16. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
