Coppa Italia Bergamo sogna per un set poi s’arrende alla corazzata Conegliano

La Coppa Italia di volley torna in scena con la sfida tra Bergamo e Conegliano a Villorba. Le rossoblù aprono la match con un primo set convincente, ma poi devono cedere il passo alla forza delle avversarie. La partita, valida per i quarti di finale in gara secca, mette in evidenza l’equilibrio e la competitività del torneo.

VOLLEY. Martedì 30 dicembre a Villorba nei quarti di finale in gara secca le rossoblù spaventano la corazzata, vincendo il primo set prima di subire la reazione delle padrone di casa. Bene l’americana Jennifer Mosser. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

