Domenico Saffi è il nuovo comandante della polizia locale di Mola di Bari

Il Comune di Mola di Bari ha annunciato ufficialmente la nomina di Domenico Saffi come nuovo comandante della polizia locale. La scelta riguarda il settore dei servizi di polizia municipale e rappresenta un passaggio importante per l'amministrazione locale. La comunicazione è stata resa pubblica attraverso un comunicato ufficiale del Comune.

Aria di cambiamenti, ma nel segno della stabilità, per la polizia locale di Mola di Bari. Il Comune ha ufficializzato il cambio della guardia al vertice del settore servizi polizia municipale: Domenico Saffi è il nuovo Comandante.Saffi, già funzionario di vigilanza presso il medesimo settore. 🔗 Leggi su Baritoday.it Leggi anche: Luca Tarantola è il nuovo comandante della polizia locale di Cerano Cerignola dà il benvenuto al nuovo comandante della polizia locale: è Antonio Di NardoIl Comune di Cerignola dà il benvenuto al nuovo Comandante della polizia locale, Antonio Di Nardo, che ha ufficialmente assunto l’incarico a partire...