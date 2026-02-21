Addio al piccolo Domenico il bambino trapiantato di cuore a Napoli

Il bambino di due anni di Nola, Domenico, è morto dopo aver ricevuto un trapianto di cuore il 23 dicembre. La causa della scomparsa è legata alle complicazioni post-operatorie di un intervento delicato. Era stato sottoposto all'operazione in un ospedale di Napoli, dove aveva affrontato con coraggio il percorso difficile. La sua famiglia aveva sperato in una rinascita, ma purtroppo il suo cuore non ha retto. La notizia ha suscitato grande dolore tra parenti e operatori sanitari.

Non ce l'ha fatta il piccolo Domenico, il bimbo di 2 anni di Nola che era stato sottoposto a un trapianto di cuore il 23 dicembre scorso con un cuore danneggiato. “Con profondo dolore l'Azienda Ospedaliera dei Colli comunica che questa mattina, sabato 21 febbraio 2026, il piccolo paziente sottoposto a trapianto in data 23 dicembre 2025 è deceduto a seguito di un improvviso e irreversibile peggioramento delle condizioni cliniche”. Lo comunica in una nota l'Ospedale dei Colli. "La Direzione Strategica, insieme a tutti i professionisti sanitari e non, esprime il più sentito cordoglio e si stringe con rispetto e commossa partecipazione alla famiglia in questo momento di immenso dolore".🔗 Leggi su Salernotoday.it

Trapiantato a Bergamo il cuore inizialmente destinato al bimbo di Napoli. Peggiorano intanto le condizioni del piccolo DomenicoUn cuore che avrebbe dovuto essere usato per un secondo trapianto a Napoli è stato donato a un bambino di Bergamo, dove è stato trapiantato con successo.

Bimbo trapiantato a Napoli, il cuore destinato a Domenico ha salvato la vita a un altro piccoloUn bambino di due anni di Napoli ha ricevuto un trapianto di cuore, ma la sua organo danneggiato non ha potuto salvare la vita di Domenico.

