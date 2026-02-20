Bimbo trapiantato il cuore destinato a Domenico ha salvato la vita a un altro piccolo

Domenico, un bambino di due anni, ha ricevuto un trapianto di cuore che avrebbe dovuto andare a un altro piccolo paziente. Il cuore, donato da Domenico, ha salvato la vita a un secondo bambino della stessa età, anche lui in attesa di un organo. L’intervento si è svolto all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove i medici hanno eseguito la delicata operazione. La famiglia di Domenico ha deciso di donare gli organi in seguito alla tragica perdita del loro bambino. La vicenda ha suscitato molte reazioni nella comunità locale.

Per il bambino che ha ricevuto un organo danneggiato nel trapianto non ci sono più speranze, ma il cuore che doveva essere destinato a lui adesso batte in un altro piccolo paziente. Dopo un'attenta valutazione, il parere del vertice dell'Heart Team - durato cinque ore all'ospedale Monaldi di Napoli - è stato definitivo: il bimbo a cui è stato impiantato un cuore bruciato non è trapiantabile. Da lì, la decisione, quasi dovuta: l'organo andrà a un suo coetaneo, primo nella lista nazionale d'urgenza, che verrà operato all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo., Dal confronto tecnico tra una decina di medici, di cui alcuni tra i massimi esperti in cardiochirurgia pediatrica, è emerso chiaramente che il bambino di Napoli non potrebbe sopportare un secondo trapianto, per via della sue condizioni cliniche (compromissione neurologica, instabilità emodinamica, crisi settica).