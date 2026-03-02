Domenico Caliendo cambia il collegio di esperti | ecco i retroscena tra Bolzano e Napoli

Domenico Caliendo ha deciso di cambiare il collegio di esperti coinvolti nel caso. La decisione riguarda le procedure di autopsia e l’accertamento della causa della morte del bambino. Tra Bolzano e Napoli si sono verificati sviluppi recenti che hanno portato a questa modifica. Le nuove indicazioni interessano direttamente le indagini in corso.

Hanno ottenuto un risultato importante per la definizione dell’autopsia e per l’accertamento della verità sulla morte del piccolo Domenico Caliendo. Il giudice del Tribunale di Napoli ha accolto la richiesta di ricusazione della difesa dei genitori del piccolo Domenico, rappresentata dal penalista Francesco Petruzzi, disponendo il cambio di uno degli esperti che dovrà occuparsi dell’incidente probatorio. Lo ha spiegato lo stesso avvocato Petruzzi: “Accolta la nostra istanza di ricusazione, è stato nominato il professor Ugolino Livi di Udine in sostituzione di Mauro Rinaldi". Ora si attende l’inizio del lavoro dei periti a partire da martedì... 🔗 Leggi su Ilmattino.it

Domenico Caliendo, i Nas all'ospedale di Bolzano. Accuse ai medici di Napoli: «Criticità nel team durante l'espianto»Il Nas di Trento si sono recati all'ospedale di Bolzano per una serie di accertamenti in riferimento all'inchiesta sul cuore trapiantato al piccolo...

Domenico Caliendo morto al Monaldi, particolari scioccanti nei verbali degli infermieri. L?avvocato: a Bolzano nessun errore per il ghiaccio, Napoli doveva vigilareDettagli scioccanti nei verbali degli infermieri ascoltati come testimoni nelle indagini sulla morte del piccolo Domenico.

Era la prima volta che vedevo un torace vuoto, la testimonianza dell’infermiera presente durante il trapianto a Domenico CaliendoLa testimonianza choc di una infermiera presente in sala operatoria il 23 dicembre quando fu operato il piccolo Domenico Caliendo ... ilfattoquotidiano.it

Morte Domenico Caliendo, faro dei pm su silenzi, buchi e ritardi. La madre: «Sconcertata»Che brutta aria tirava nei corridoi e nelle sale operatorie del reparto di cardiologia pediatrica già prima che vi finisse il povero Domenico Caliendo. Tensioni, rivalità e ... ilmattino.it

Tragedia di Napoli, la mamma di Domenico Caliendo: "Sconcerto per le dichiarazioni di Oppido dopo il trapianto" Durante un incontro con i rappresentanti dei vertici dell'Azienda dei Colli, avvenuto sette giorni dopo l'intervento, Patrizia Caliendo, tramite il suo l - facebook.com facebook

Morte di #domenico caliendo, novità sul #collegio dei #periti di parte: incaricato il dottor Gianni Angelini x.com