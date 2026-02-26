Emergono dettagli sorprendenti dai verbali degli infermieri coinvolti nelle indagini sulla scomparsa del bambino al Monaldi. Le testimonianze rivelano aspetti inaspettati sulla gestione delle cure e sulle condizioni del reparto. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla responsabilità delle strutture sanitarie e sulle modalità di vigilanza adottate durante le ore cruciali.

Dettagli scioccanti nei verbali degli infermieri ascoltati come testimoni nelle indagini sulla morte del piccolo Domenico. Inchiesta per omicidio colposo, si entra nel vivo della ricostruzione effettuata dai testimoni. Agli atti ci sono sia le sommarie informazioni degli infermieri di Bolzano che quelli di Napoli, quelli che hanno partecipato all’intervento di rabbocco del ghiaccio secco sul cuore donato (compromettendolo) sia all’intervento di Napoli. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Domenico Caliendo morto al Monaldi, particolari scioccanti nei verbali degli infermieri. L?avvocato: a Bolzano nessun errore per il ghiaccio, Napoli doveva vigilare

Gli errori nel trapianto di Domenico, il legale: “Nessun indagato a Bolzano”. Il racconto choc degli infermieri del MonaldiNapoli, 26 febbraio 2026 – Non ci sarà nessun indagato a Bolzano nell’inchiesta del bambino morto dopo il trapianto di cuore danneggiato.

Morto Domenico Caliendo, Nas di nuovo al Monaldi questa mattinaProseguono anche oggi, domenica, le attività investigative dei carabinieri del Nas sulla morte del piccolo Domenico Caliendo, spentosi ieri al...

Temi più discussi: Morto Domenico Caliendo, il pellegrinaggio silenzioso: Era un figlio per tutti noi; Le ultime ore del bimbo col cuore bruciato: i sussurri, le lacrime e le carezze. Domenico Caliendo è il figlio di tutti; Domenico Caliendo, morto a 2 anni, e la fede coraggiosa di una mamma; Domenico Caliendo, cosa non torna? Morto con il cuore di Bolzano nel petto, nessun espianto.

Domenico Caliendo morto al Monaldi, i verbali choc: il primario disse «Il cuore è una pietra, non batterà mai»«Questo cuore è duro come una pietra, questo cuore non farà nemmeno un battito, non partirà mai». Parole drammatiche, che sarebbero state pronunciate da ... ilmattino.it

Il papà di Domenico, il bimbo morto dopo il trapianto: «Erano fuori di testa quelli che andarono a prendere il cuore con quel frigo da pic-nic»Antonio Caliendo, fino a oggi aveva scelto il silenzio. «Io ho capito che le cose erano andate male perché dopo Capodanno i medici sparirono tutti. A Domenico ho detto: figlio mio mi mancherai, ma io ... vanityfair.it

«Questo cuore è duro come una pietra, questo cuore non farà nemmeno un battito, non partirà mai». Parole drammatiche, che sarebbero state pronunciate da Guido Oppido, il chirurgo che ha effettuato l’espianto trapianto sul piccolo Domenico Caliendo al Mo - facebook.com facebook

Morte #domenico caliendo, ispettori del ministero all'Ospedale di Bolzano: consegnati gli elenchi del personale x.com