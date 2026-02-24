Domenico Caliendo i Nas all' ospedale di Bolzano Accuse ai medici di Napoli | Criticità nel team durante l' espianto

Il Nas di Trento ha svolto controlli all'ospedale di Bolzano dopo le accuse rivolte ai medici di Napoli, legate a presunte criticità nel team durante l'espianto di un cuore trapiantato a un bambino deceduto. La visita nasce dall'inchiesta avviata in seguito alla morte di Domenico, avvenuta sabato scorso. I controlli mirano a verificare eventuali irregolarità nelle procedure adottate durante l'intervento. Le indagini continuano per chiarire quanto accaduto.

Il Nas di Trento si sono recati all'ospedale di Bolzano per una serie di accertamenti in riferimento all'inchiesta sul cuore trapiantato al piccolo Domenico, deceduto sabato scorso. I militari si sono fatti consegnare l'elenco di tutto il personale, di tutti i livelli professionali, coinvolto nell'intera procedura di espianto e trasporto del cuore. Gli inquirenti, apprende l'Ansa, per il momento non avrebbero rilevato profili di responsabilità del personale bolzanino. Le accuse Durante i 59 minuti di intervento, tra le 11:25 e le 12:24 del 23 dicembre scorso, sarebbero state riscontrate diverse criticità operative a carico del team di prelievo di Napoli.

La mamma di Domenico Caliendo, il bimbo di 2 anni morto al Monaldi, avrebbe depositato in queste ore in Procura un audio whatsapp in cui il medico chirurgo responsabile del trapianto di cuore deteriorato avrebbe detto alla donna dopo la riunione di esperti - facebook.com facebook

La notte di Domenico Caliendo: «Ciao bambino, un bacio ancora». Il medico e il caso del «cuore bruciato»: «Errori e donazioni, siamo l'umanità che inciampa» x.com