Meloni Il piccolo Domenico non sarà dimenticato fare piena luce sulla vicenda

ROMA (ITALPRESS) – "L'Italia intera si stringe nel dolore per la scomparsa del piccolo Domenico, un guerriero che non sarà dimenticato. Alla mamma Patrizia, al papà Antonio e a tutti i suoi cari rivolgo, a nome mio e del Governo, il più sincero abbraccio e il più profondo cordoglio. Sono certa che le autorità competenti faranno piena luce su questa terribile vicenda". Così su X il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

Meloni: “Il piccolo Domenico, un guerriero che non sarà dimenticato”. Si aggrava la posizione dei mediciGiorgia Meloni esprime dolore per la morte di Domenico, il bambino di 8 anni che aveva subito un trapianto di cuore e che si è aggravato nelle ultime ore.

