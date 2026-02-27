Il dramma di Domenico | martedì prossimo al via l’incidente probatorio

Martedì prossimo si terrà davanti al gip di Napoli Sorrentino l’incidente probatorio relativo alla morte di Domenico Caliendo, un bambino di due anni e mezzo deceduto il 21 febbraio. È stato deciso di conferire gli incarichi necessari per l’istruttoria. La procedura coinvolge le autorità giudiziarie e si svolge nel contesto di un procedimento legale in corso.

È stato fissato per martedì prossimo davanti al gip di Napoli Sorrentino il conferimento degli incarichi per l’ incidente probatorio relativo alla morte del piccolo Domenico Caliendo, il bambino di due anni e mezzo deceduto lo scorso 21 febbraio. Il decesso è avvenuto dopo un trapianto di cuore fallito eseguito presso l’ospedale Monaldi, uno degli ospedali di riferimento per le patologie cardiache pediatriche nella città partenopea. La vicenda ha suscitato grande attenzione mediatica e sociale, sollevando interrogativi sulla gestione del caso e sulle procedure chirurgiche adottate durante l’intervento. I magistrati della VI sezione – Lavoro e Colpe Professionali – hanno iscritto nel registro degli indagati sette medici, nei confronti dei quali si ipotizza il reato di omicidio colposo in concorso. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

