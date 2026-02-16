Domenica in Musica 2026 in Sala dei Giganti il pianista Daniele Martinelli

Domenica in Musica 2026 porta il giovane pianista Daniele Martinelli alla Sala dei Giganti del Liviano. Martinelli, che ha vinto il Primo premio al Concorso Pianistico Premio Venezia, si esibirà domenica 22 febbraio alle 11. La sua performance promette di entusiasmare il pubblico con la sua tecnica e sensibilità.

Recital del vincitore del Primo premio al Concorso Pianistico Premio Venezia, DANIELE MARTINELLI, domenica 22 febbraio alle ore 11, alla Sala dei Giganti al Liviano. Il concerto si preannuncia come uno degli appuntamenti più attesi di DOMENICA IN MUSICA, la rassegna degli Amici della Musica di Padova dedicata alla valorizzazione dei giovani musicisti emergenti. Daniele Martinelli è considerato uno dei più brillanti talenti italiani della sua generazione. Nato in una famiglia di musicisti nel 2004, ha iniziato a suonare il pianoforte all’età di 8 anni. La vittoria del Premio Venezia nello scorso autunno è giunta dopo altri prestigiosi premi, come il Primo Premio al XVI Premio Nazionale delle Arti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca presso il Conservatorio Monteverdi di Bolzano, come miglior studente dei Conservatori italiani, e il Terzo Premio al Verona International Piano Competition.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Domenica in Musica 2026 torna alla Sala dei Giganti di Padova con un nuovo appuntamento.

Domenica 8 febbraio alle 11, alla Sala dei Giganti del Liviano, si terrà un concerto di Davide Conte, il pianista vincitore del Premio Casella.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.