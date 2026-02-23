Domenica in Musica 2026 in Sala dei Giganti il pianista Alessandro Artese

Alessandro Artese ha conquistato il pubblico domenica in Musica, portando alla Sala dei Giganti un’esibizione che ha lasciato il segno. La sua vittoria al Premio Lamberto Brunelli ha motivato l’organizzazione a invitare il giovane talento, che ha interpretato brani di grande intensità. La performance ha attirato numerosi appassionati di musica classica, desiderosi di ascoltare un artista emergente. La serata si è conclusa con applausi calorosi e richieste di bis.

Domenica in Musica, la rassegna degli Amici della Musica di Padova riservata ai giovani talenti della musica classica prosegue domenica 1 marzo, alle ore 11, alla Sala dei Giganti al Liviano, con il concerto del pianista ALESSANDRO ARTESE, vincitore del Premio Lamberto Brunelli, Settimane Musicali al Teatro Olimpico, XIV edizione, Vicenza, 2025, concorso riservato ai migliori pianisti diplomati nei conservatori italiani. Oltre a questa importante affermazione, Artese è risultato vincitore al Rosario Marciano International Piano Competition di Vienna (Grand Prix e Premio Paderewski, 2024), al Concorso Pianistico Internazionale di Massarosa (1° premio, premio come miglior concorrente italiano e Medaglia della Camera dei Deputati, 2024).