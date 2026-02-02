Domenica al museo Napoli tra le mete più visitate | da Palazzo Reale a Capodimonte

Domenica, Napoli si conferma tra le mete più gettonate per la #domenicalmuseo. Nei musei e nei parchi archeologici statali aperti gratuitamente, sono stati registrati oltre 220mila ingressi. Tra le attrazioni più visitate, il Palazzo Reale e Capodimonte, che hanno attirato un grande flusso di visitatori da tutta la regione.

Nella domenica gratuita di febbraio oltre 220mila ingressi nei siti statali. Buoni numeri anche per i luoghi della cultura napoletani, tra arte e storia Sono stati oltre 220mila gli ingressi nei musei e nei parchi archeologici statali aperti gratuitamente per la #domenicalmuseo di febbraio, l'iniziativa del ministero della Cultura che consente l'accesso libero la prima domenica del mese. Tra i siti più visitati a livello nazionale compaiono anche diverse mete napoletane, che confermano il loro peso nel circuito culturale italiano.A Napoli i flussi si sono distribuiti tra grandi poli museali, complessi monumentali e luoghi simbolo della storia cittadina, con numeri che testimoniano un interesse costante sia da parte dei turisti sia del pubblico locale.

