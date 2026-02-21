Trapianto fallito al Monaldi è morto il piccolo Domenico

Il piccolo Domenico è deceduto dopo un tentativo di trapianto al Monaldi di Napoli, che non è andato a buon fine. Il bambino, di appena cinque anni, era stato sottoposto all’intervento per un problema al cuore e le sue condizioni si erano aggravate nelle ultime ore. I medici avevano sperato in una ripresa, ma purtroppo il suo corpo non ha reagito. La famiglia si trova a dover affrontare questa perdita improvvisa.

Tempo di lettura: < 1 minuto Non ce l'ha fatta il piccolo Domenico. Il bambino, ricoverato all'ospedale Monaldi di Napoli per un delicato intervento di trapianto, è morto dopo che la procedura non ha avuto l'esito sperato. La notizia si è diffusa rapidamente, lasciando sgomento e dolore nella comunità che in questi giorni aveva seguito con apprensione le sue condizioni. Il trapianto, eseguito presso l' Azienda Ospedaliera dei Colli, di cui fa parte l' Ospedale Monaldi, era considerato l'unica possibilità per tentare di salvargli la vita. Purtroppo, nonostante gli sforzi dell'équipe medica e le ore di intervento, il quadro clinico si è aggravato fino al tragico epilogo.