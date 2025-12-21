DIRETTA Fiorentina-Udinese 3-0 Ndour cala il tris

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 18:53 Fiorentina che, grazie all'espulsione a inizio gara di Okoye, domina questo primo tempo e mette di fatto in ghiaccio la partita in archivio grazie alle reti di Mandragora, Gudmundsson e Ndour. Oltre al fatto di giocare in superiorità numerica, i viola. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - DIRETTA / Fiorentina-Udinese 3-0, Ndour cala il tris Leggi anche: DIRETTA / Fiorentina-Bologna 0-3, Dallinga cala il tris Leggi anche: DIRETTA Serie A, Fiorentina-Roma 1-2 e Bologna-Pisa 3-0: Orsolini cala il tris LIVE La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Fiorentina-Udinese LIVE; Fiorentina-Udinese: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Fiorentina in Conference, Vanoli pensa al campionato: Normale avere la testa all'Udinese; Fiorentina-Udinese: orario, diretta, formazioni ufficiali e dove vedere in tv e streaming la Serie A. LIVE Fiorentina-Udinese 3-0 Serie A 2025/2026: Ndour firma il 3-0 Fiorentina - Udinese: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. sport.virgilio.it

Fiorentina-Udinese: orario, diretta, formazioni ufficiali e dove vedere in tv e streaming la Serie A - La partita tra Fiorentina e Udinese è in programma alle ore 18 a Firenze e sarà visibile in diretta su Dazn e su Sky Sport. tuttosport.com

Fiorentina-Udinese, il risultato in diretta - L'Udinese ha vinto due volte nelle ultime quattro trasferte a Firenze in Serie A (1 pareggio, 1 sconfitta) e dopo la vittoria per 2- sport.sky.it

SCANDALO IN FIORENTINA-JUVENTUS. ASSURDO. LO HAI VISTO QUESTO? #shorts

#Fiorentina- #Udinese diretta: segui la partita di oggi x.com

Cagliari Primavera Impegno esterno per i rossoblù di Francesco Pisano che nell'ultima gara dell'anno fanno visita alla Fiorentina nel 17° turno di campionato: segui con noi la diretta - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.