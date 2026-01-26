Diretta gol Serie A | Verona Udinese 1-3 Davis cala il tris e chiude i conti

La partita tra Verona e Udinese si è conclusa con un risultato di 1-3, con Davis che ha segnato il gol decisivo. In questa cronaca, si trovano sintesi, tabellino, risultati e aggiornamenti in tempo reale delle sfide della 22esima giornata di campionato. Un’analisi chiara e precisa delle partite di oggi, per seguire con attenzione l’andamento del campionato di Serie A.

Noslin via dalla Lazio? Ci prova il Monaco: si cerca l’intesa su quella formula! Dragusin, occasione di fine mercato: sfida a 3 tutta italiana per averlo! Ma c’è la fila: Tottenham avvisato Lichtsteiner, nuova avventura da allenatore: l’ex Juve guiderà la prima squadra del Basilea! L’annuncio Mercato Atalanta, Ederson e Lookman blindati ma Samardzic può partire subito! Ecco chi lo vuole in Serie A: la rivelazione di Moretto Calciomercato Genoa, nome nuovo per il centrocampo: occhi su Amorim dell’Alverca! C’è la prima mossa Fiorentina, il figlio di Commisso annuncia: «Con impegno porteremo avanti il percorso della Fiorentina». 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Diretta gol Serie A: Verona Udinese 1-3, Davis cala il tris e chiude i conti Approfondimenti su Serie A Diretta gol Serie A LIVE: Verona Udinese 1-3, Davis cala il tris #Serie-A || La partita tra Verona e Udinese, valida per la 22ª giornata di Serie A, si è conclusa con un risultato di 1-3, con Davis che ha segnato il tris. Diretta gol Serie A LIVE: Juve-Napoli 3-0, Kostic cala il tris Segui la cronaca della 22ª giornata di Serie A con aggiornamenti in tempo reale su tutte le partite, tra cui Juventus-Napoli. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Serie A Argomenti discussi: Tutto il calcio in Diretta; Serie A, oggi Inter-Pisa - Diretta; Fiorentina - Genoa in Diretta Streaming | DAZN IT; Serie A: Juventus-Napoli DIRETTA. Risultati Serie A, classifica/ Fiorentina ancora KO! Diretta gol live score (oggi 24 gennaio 2026)Risultati Serie A, classifica e diretta gol live score oggi, sabato 24 gennaio 2026, delle tre partite per la 22^ giornata che sono in programma. ilsussidiario.net Juventus-Napoli 3-0, risultato finale della partita di Serie A: gol di David, Yildiz e Kostic, gli highlightsJuventus-Napoli per la 22ª giornata di Serie A si chiude col risultato finale di 3-0. Gol di David, Yildiz e Kostic. Gli highlights, la cronaca e il tabellino. fanpage.it Pronti per il derby del Triveneto! #TuttoUdinese #Udinese #HellasVerona #SerieA facebook #Verona- #Udinese, le formazioni ufficiali x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.