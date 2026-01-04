DIRETTA Fiorentina-Cremonese 0-0 via al secondo tempo

Segui gli aggiornamenti in tempo reale sulla partita tra Fiorentina e Cremonese, iniziata con il punteggio di 0-0. Dopo l’intervallo, le formazioni restano invariate, con la Fiorentina che riprende con gli stessi undici e la Cremonese che ha sostituito Bondo con Grassi al 28’. Clicca sul link per restare aggiornato sull’andamento del match.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 46' Nessun cambio durante l'intervallo, la Fiorentina ricomincia con i soliti undici, nella Cremonese ricordiamo il cambio effettuato al 28' di Bondo con Grassi.16:12 COMINCIA IL SECONDO TEMPO!16:07 Squadre che stanno per fare il loro rientro in campo, a breve.

