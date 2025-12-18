DIRETTA Losanna-Fiorentina 0-0 via al secondo tempo

La partita tra Losanna e Fiorentina riprende con il secondo tempo, mantenendo un equilibrio che riflette il primo tempo. La Fiorentina fatica a trovare ritmo e iniziativa, lasciando spazio ai padroni di casa di impostare il gioco. La tensione cresce mentre i tifosi attendono una svolta, sperando in un miglioramento della squadra italiana. Restate aggiornati per tutte le emozioni in tempo reale.

56' Secondo tempo sulla stessa falsa riga del primo, ovvero con una Fiorentina davvero spenta, senza idee e in balia del Losanna.54' Vanoli effettua il primo cambio: fuori Kouame, dentro Fortini.52' LOSANNA A UN PASSO DAL GOL! Cross dalla sinistra che arriva a.

DIRETTA/ Losanna Fiorentina (risultato 0-0): Kouadio spreca un’occasione! (18 dicembre 2025) - Conference League, Diretta Losanna Fiorentina: in una stagione molto complicata, i Viola cercano quantomeno la gioia in campo europeo (18 dicembre 2025) ... ilsussidiario.net

Fiorentina, la formazione ufficiale - In campionato la squadra viola è ultima con sei punti e non ha ancora vinto. gazzetta.it

6ª giornata della fase campionato di Conference League, Losanna-Fiorentina. Audio commento dalle 20.55 su @Direttaofficial #uefa #conference #league #lausanne #acf #fiorentina #diretta #flashscore x.com

#Calcio #Supercoppa Al via stasera la prima semifinale: a Riyadh si affrontano Napoli e Milan, fischio d'inizio alle 20. Alle 21 Losanna-Fiorentina, partita della sesta giornata di #ConferenceLeague: radiocronaca in diretta su #Radio1 https://www.raiplaysou - facebook.com facebook

