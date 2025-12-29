Festa degli Auguri del Lions Club Rimini Host | entrano tre nuove socie Premiati Pinto e Valducci

Il 17 dicembre, presso il ristorante “Quarto Piano” di Rimini, si è svolta la Festa degli Auguri del Lions Club Rimini Host. Durante l’evento sono state celebrate tre nuove socie e premiati Pinto e Valducci per il loro impegno. L’occasione ha rafforzato il senso di comunità e solidarietà tra i soci, mantenendo vivo lo spirito di servizio e collaborazione che contraddistingue il club nel territorio.

Il 17 dicembre scorso, nella raffinata cornice del ristorante “Quarto Piano” di Rimini, ha avuto luogo la tradizionale Festa degli Auguri del Lions Club Rimini Host. La serata si è aperta con i saluti e gli auguri che il governatore Stefano Maggiani ha fatto pervenire attraverso il secondo vice. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Festa degli Auguri del Lions Club Rimini Host: entrano tre nuove socie. Premiati Pinto e Valducci Leggi anche: Il Lions Club Forlì Host ha due nuove socie. Donati mille euro alla Fondazione Lions Clubs International Leggi anche: Festa degli auguri al Lions Club di Narni, salutato l’ingresso della nuova socia Maria Aragona Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Festa degli auguri al Lions Club di Narni, salutato l’ingresso della nuova socia Maria Aragona; Lions Club Gubbio, festa degli auguri tra riconoscimenti e solidarietà; Lions Club Mesagne: solidarietà e pace al centro della Festa degli Auguri a Tenuta Moreno; Il Lions Club Falerii Veteres celebra le festività con la tradizionale Festa degli Auguri. Lions Club Rimini Host, festa degli auguri tra nuovi ingressi e riconoscimenti - Una serata di convivialità, solidarietà e importanti onorificenze lionistiche Il 17 dicembre scorso, nella raffinata cornice del ristorante “Quarto Piano” di Rimini, ha avuto luogo la tradizionale Fes ... altarimini.it

Cesano Maderno: festa degli auguri per il Lions club Borromeo, accolte tre nuove socie - CESANO MADERNO – Si è svolta nei giorni scorsi al Ristoro il Fauno la festa degli auguri del Lions club Cesano Maderno Borromeo, che ha riunito circa 90 ... ilsaronno.it

Conviviale festa degli auguri per i Lions Club Benevento Arco Traiano - La “Conviviale festa degli auguri” del Lions Club Benevento Arco Traiano si è svolta, sabato 13 dicembre, in un’atmosfera di gioia, emozione, condivisione e familiarità, presso la suggestiva cornice d ... msn.com

Leggi l'articolo - Festa degli auguri e bilancio: riunita la Pro Loco di Roppolo - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.