Il brindisi per la notte più lunga Festa in piazza con i Moka Club

La Riviera si appresta a celebrare l’arrivo del nuovo anno con una festa in piazza, accompagnata dal tradizionale brindisi. Numerose strutture ricettive e locali lungo il porto e il lungomare sono già prenotate, offrendo un’occasione per vivere una notte speciale in compagnia. I Moka Club parteciperanno all’evento, contribuendo a creare un’atmosfera conviviale e tranquilla per salutare l’anno che sta per iniziare.

La riviera si prepara a vivere un grande capodanno. Le ottanta strutture ricettive aperte segnano quasi tutte il sold out già da parecchi giorni, così come i cento fra ristoranti e locali affacciati sul porto canale e sul lungomare. Di giorno e di sera, da qualunque punto lo si guardi, il protagonista assoluto è il Presepe della Marineria, nel primo tratto del porto canale, che è un autentico gioiello a cielo aperto. In prima serata alle 21 c’è il tradizionale appuntamento al teatro comunale, dove andrà in scena "Capodanno che passione!", la nuova formula di Gran Soirée Cinema. Eleonora Mazzotti, Stefania Stefanin, Mirco Rocchi e il maestro Luca Bonucci al pianoforte, tornano ad animare l’ultima notte dell’anno con uno spettacolo che ripercorre la storia del cinema e delle colonne sonore con un nuovo filo conduttore, che è la passione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

