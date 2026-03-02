Dialogo sul referendum | le ragioni del sì e del no

Sta proseguendo la settima edizione di Incontri per Gente Comune, un ciclo di incontri organizzato dal Centro Studi I Cappuccini e dalle Acli Persone e Comunità. Durante gli appuntamenti si discute delle ragioni a favore e contro il referendum, con interventi di vari relatori che approfondiscono le motivazioni del sì e del no. L’iniziativa si svolge in diverse località e coinvolge cittadini, esperti e rappresentanti delle associazioni.

Prosegue la VII edizione di Incontri per Gente Comune, il ciclo di riflessioni promosso dal Centro Studi I Cappuccini, Acli Persone Comunità. Sabato 7 marzo 2026, alle ore 10:00, nella Biblioteca dell'ex convento dei Cappuccini a Pisa, si terrà un momento di approfondimento dedicato al referendum. Un dialogo sul referendum. Le ragioni del "sì" e del "no". La data del referendum si avvicina e gli elettori sono chiamati a esprimersi su temi che possono apparire distanti dalla vita quotidiana delle...