Dialogo sul referendum | le ragioni del sì e del no

Da pisatoday.it 2 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sta proseguendo la settima edizione di Incontri per Gente Comune, un ciclo di incontri organizzato dal Centro Studi I Cappuccini e dalle Acli Persone e Comunità. Durante gli appuntamenti si discute delle ragioni a favore e contro il referendum, con interventi di vari relatori che approfondiscono le motivazioni del sì e del no. L’iniziativa si svolge in diverse località e coinvolge cittadini, esperti e rappresentanti delle associazioni.

Prosegue la VII edizione di Incontri per Gente Comune, il ciclo di riflessioni promosso dal Centro Studi I Cappuccini, Acli Persone Comunità. Sabato 7 marzo 2026, alle ore 10:00, nella Biblioteca dell’ex convento dei Cappuccini a Pisa, si terrà un momento di approfondimento dedicato al referendum. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Un dialogo sul referendum. Le ragioni del "sì" e del "no"La data del referendum si avvicina e gli elettori sono chiamati a esprimersi su temi che possono apparire distanti dalla vita quotidiana delle...

Leggi anche: Referendum giustizia 2026: ‘Le ragioni del sì e del no’. Sindaca Scaletti: “A Fiesole crediamo davvero nella cultura del dialogo”

Referendum sulla giustizia: le ragioni del sì e del no

Video Referendum sulla giustizia: le ragioni del sì e del no

dialogo sul referendum leReferendum, l’Ateneo di Genova dà la disponibilità di un’aula per l’incontro sul no di Sinistra UniversitariaLa decisione dopo le polemiche dei giorni scorsi. Il rettore Delfino: Spero di contribuire a rasserenare il clima ... ilsecoloxix.it

dialogo sul referendum leReferendum costituzionale del 22 e 23 marzo 2026: tutte le iniziativeAlle ore 21, alla Casa del Popolo di Calenzano (via Giacomo Puccini 79), si terrà l’iniziativa Le ragioni del NO – in difesa degli equilibri costituzionali, con la partecipazione di Ornella Galeotti ... nove.firenze.it

