La data del referendum si avvicina e gli elettori sono chiamati a esprimersi su temi che possono apparire distanti dalla vita quotidiana delle persone. Il 22 e il 23 marzo 2026, lo ricordiamo, gli elettori e le elettrici sono chiamati a pronunciarsi su una revisione della Costituzione, già approvata dal Parlamento, che introduce la separazione delle carriere tra magistrati giudicanti e magistrati requirenti e modifica le funzioni e la struttura del Consiglio Superiore della Magistratura. C’è, fra pochi giorni, un evento aperto a tutti coloro che possono essere interessati a un approfondimento. E’ offerto alla cittadinanza, che si appresta a esercitare il proprio diritto di voto, dalla Sottosezione di Pistoia dell’Associazione Nazionale Magistrati, presieduta da Claudio Curreli e il cui segretario è Sergio Garofalo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Un dialogo sul referendum. Le ragioni del "sì" e del "no"

Il referendum sulla riforma della giustizia ha suscitato diverse opinioni tra sostenitori e oppositori.

A Chieti Scalo si è tenuto un incontro pubblico sul referendum, organizzato dal comitato per il no alla legge Nordio.

Referendum sulla giustizia: le ragioni del sì e del no

