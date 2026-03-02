A Pisa, nel Parco di San Rossore, si svolge la seconda edizione della manifestazione “Corri con Luca”, una corsa organizzata per ricordare un amico scomparso dopo undici anni di lotta contro la SLA. La gara riunisce appassionati di corsa e amici che vogliono onorare la memoria di chi ha condiviso con loro allenamenti, chilometri e passione per lo sport.

Pisa, 2 marzo 2026 – Nella cornice naturale del Parco di San Rossore torna la seconda edizione della “Corri con Luca”, gara nata per ricordare un amico che, dopo undici anni di lotta contro la SLA, ha lasciato un segno profondo tra chi ha condiviso con lui chilometri, allenamenti e passione. Un appuntamento che non è soltanto sport, ma memoria viva. San Rossore era il suo terreno di corsa, tra sterrati e viali alberati, scenario dei suoi allenamenti più intensi. Gli amici hanno scelto di onorarlo proprio lì, dove la fatica si trasformava in entusiasmo e condivisione. Lo scorso anno il ricordo ha preso forma con la piantumazione di una sughera, gesto semplice e concreto, seguito dalla prima edizione della gara. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Di corsa per Luca, in ricordo dell’amico scomparso

