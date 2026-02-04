Carmine Tripodi | il ricordo dell’eroe dopo 41 anni dall’attentato di San Luca

A 41 anni dall’attentato che ha portato alla morte del brigadiere Carmine Tripodi, a San Luca si sono svolte le cerimonie di commemorazione. La gente del paese si è radunata per ricordare un eroe che ha perso la vita cercando di contrastare l’attività del sequestro. Le strade si sono riempite di persone, alcune con le lacrime agli occhi, altre con i fiori in mano. La memoria di Tripodi resta viva tra chi lo ha conosciuto e tra le nuove generazioni che vogliono mantenere vivo il suo esempio.

**Le onoranze al Brigadiere Carmine Tripodi a San Luca: il ricordo di un eroe che combatté contro l’industria del sequestro** San Luca, 6 febbraio 2026. A dieci chilometri dal centro della città, nel cuore del territorio calabrese, si svolge una cerimonia commemorativa per un eroe ormai dimenticato, forse addirittura dimenticato persino da coloro che hanno vissuto quegli anni. È il giorno in cui, a 41 anni esatti, fu consegnato il primo onore ufficiale a Carmine Tripodi, un brigadiere della Polizia giudiziaria, protagonista di un’operazione che non fu soltanto un atto di riconoscimento, ma un’azione di memoria e di denuncia. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Carmine Tripodi: il ricordo dell’eroe dopo 41 anni dall’attentato di San Luca Approfondimenti su San Luca Tripodi Strage del Rapido 904, a 41 anni dall’attentato i familiari chiedono ancora verità e giustizia Strage di Nassiriya, 22 anni dopo: scopri le commemorazioni per l’attentato che causò 28 morti e perché il ricordo è tanto importante Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su San Luca Tripodi San Luca, il 6 febbraio gli onori al Brigadiere Carmine Tripodi a 41 anni dall’attentatodi Cosimo Sframeli – Il Brigadiere Tripodi contrastava l’anonima sequestri che spremeva e accumulava miliardi attraverso il sequestro di uomini, donne, bambini, coppie di fidanzati, mamma e bambino in ... strettoweb.com A Caggiano commemorazione del brigadiere Carmine TripodiIl Comune di Caggiano, nel Salernitano, si prepara a commemorare il brigadiere Carmine Tripodi, decorato con Medaglia d'Oro al Valor Militare, caduto il 6 febbraio 1985 in un agguato a San Luca, nel ... ansa.it 11 Gennaio 2026 Battesimo di Gesù Parrocchie del Comune di ISPANI Parroco Don Carmine Tripodi I pellegrini di oggi hanno conosciuto la Testimonianza luminosa dei Santi Luigi e Zelia grazie all'amore di don Carmine per Santa Teresa di Gesù Bambino, - facebook.com facebook

